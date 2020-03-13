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Благотворительные концерты и резидент Stand Up на ТНТ. Куда сходить в Гродно в выходные
13.03.2020 18:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Гродно можно будет поучаствовать в марафоне добра. Сразу в двух торговых центрах — OldCity и Triniti — пройдут большие мероприятия, на которых будут собирать деньги на очень дорогое лекарство
«День добра» в торговом центре OldCity
В OldCity пройдет акция по сбору средств для шестимесячной Даши Шепетовской, у которой спинальная мышечная атрофия (SMA) 1-го типа. Это редкое генетическое и смертельное заболевание. В торговом центре пройдет большое мероприятие, в котором примут участие известные белорусские спортсмены. Они будут выступать перед гродненцами, а параллельно пройдет концерт, участие в котором примут танцевальные коллективы Гродно, гимнасты, спортивные клубы, чирлидеры, аниматоры и музыканты.
Благотворительный концерт в Triniti
Triniti тоже приглашает гродненцев на благотворительный концерт в помощь Даше Шепетовской. В нем примут участие популярные исполнители, танцевальные студии, аниматоры, чирлидеры, акробаты. А еще будут активности: песочная анимация, супер-квест, традиционный субботний TRINITILAND для малышей с аквагримом и анимацией. Все собранные деньги пойдут на лечение девочки.
Выступление резидента шоу Stand Up
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