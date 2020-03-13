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Благотворительные концерты и резидент Stand Up на ТНТ. Куда сходить в Гродно в выходные

13.03.2020 18:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно можно будет поучаствовать в марафоне добра. Сразу в двух торговых центрах — OldCity и Triniti — пройдут большие мероприятия, на которых будут собирать деньги на очень дорогое лекарство для маленькой девочки. А еще можно будет сходить на выступление резидента шоу Stand Up на ТНТ Виктора Комарова, который приезжает в областной центр со своей юмористической программой.

«День добра» в торговом центре OldCity


Фото: pixabay.com, носит иллюстративный характер

Где: торговый центр OldCity, улица Дубко, 17

Когда: 15 марта, с 15.00 до 17.00

Сколько: бесплатно

В OldCity пройдет акция по сбору средств для шестимесячной Даши Шепетовской, у которой спинальная мышечная атрофия (SMA) 1-го типа. Это редкое генетическое и смертельное заболевание. В торговом центре пройдет большое мероприятие, в котором примут участие известные белорусские спортсмены. Они будут выступать перед гродненцами, а параллельно пройдет концерт, участие в котором примут танцевальные коллективы Гродно, гимнасты, спортивные клубы, чирлидеры, аниматоры и музыканты.

Благотворительный концерт в Triniti

Где: торгово-развлекательный центр Triniti, проспект Янки Купалы, 87

Когда: 14 марта, с 14.00

Сколько: бесплатно.

Triniti тоже приглашает гродненцев на благотворительный концерт в помощь Даше Шепетовской. В нем примут участие популярные исполнители, танцевальные студии, аниматоры, чирлидеры, акробаты. А еще будут активности: песочная анимация, супер-квест, традиционный субботний TRINITILAND для малышей с аквагримом и анимацией. Все собранные деньги пойдут на лечение девочки.

Выступление резидента шоу Stand Up Виктора Комарова


Фото предоставлено организаторами

Где: Гродненская областная филармония, улица Горновых, 17

Когда: 14 марта, 19.00

Сколько: 6−41 рубль

В Гродно едет резидент шоу Stand Up на ТНТ Виктор Комаров со своей сольной программой. В своих выступлениях Виктор затрагивает разные темы — от отношений до выборов. И вообще говорит со своим зрителем просто про жизнь — легко и с юмором.

Хороших выходных!

 
Теги: Гродно
 
 
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В эти выходные в Гродно можно будет поучаствовать в марафоне добра. Сразу в двух торговых центрах - OldCity и Triniti пройдут большие мероприятия, на которых будут...
 
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