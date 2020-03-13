БелЖД вводи дезинфекционный режим: на вокзалах - антисептики, в вагонах - дополнительная уборка

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Из-за ситуации с коронавирусом на вокзалах и поездах стали чаще проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами, сообщает сайт БелЖД. Кроме того, в составах международного сообщения, работники поездных бригад обращают особое внимание на людей с признаками коронавируса.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Белорусская железная дорога

Чтобы не допустить распространение инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на БелЖД, создали специальный штаб. Руководит им главный инженер БелЖД. Вводится усиленный дезинфекционный режим на вокзалах, в подвижном составе и других объектах Белорусской железной дороги.

На вокзалах поставили антисептики.

— В случае обращения или выявления пассажиров с симптомами заболевания вирусной инфекции сотрудники БелЖД готовы провести необходимые мероприятия, — сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги. — В поездах международного сообщения работники поездных бригад обращают особое внимание на пассажиров с признаками недомогания, анкетируют пассажиров, опрашивая, посещали ли они страны, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новым типом коронавируса. Информацию об этих людях будут сообщать в учреждения здравоохранения.

Все профилактические мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, БелЖД проводит в тесном взаимодействии с Минздравом, Госпогранкомитетом и таможенным комитетом. Кроме того, железнодорожники находятся в постоянном контакте со всеми железнодорожными администрациями-партнерами.