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БелЖД вводи дезинфекционный режим: на вокзалах - антисептики, в вагонах - дополнительная уборка
13.03.2020 18:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за ситуации с коронавирусом на вокзалах и поездах стали чаще проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами,
Чтобы не допустить распространение инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на БелЖД, создали специальный штаб. Руководит им главный инженер БелЖД. Вводится усиленный дезинфекционный режим на вокзалах, в подвижном составе и других объектах Белорусской железной дороги.
На вокзалах поставили антисептики.
— В случае обращения или выявления пассажиров с симптомами заболевания вирусной инфекции сотрудники БелЖД готовы провести необходимые мероприятия, — сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги. — В поездах международного сообщения работники поездных бригад обращают особое внимание на пассажиров с признаками недомогания, анкетируют пассажиров, опрашивая, посещали ли они страны, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новым типом коронавируса. Информацию об этих людях будут сообщать в учреждения здравоохранения.
Все профилактические мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, БелЖД проводит в тесном взаимодействии с Минздравом, Госпогранкомитетом и таможенным комитетом. Кроме того, железнодорожники находятся в постоянном контакте со всеми железнодорожными администрациями-партнерами.
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Из-за ситуации с коронавирусом на вокзалах и поездах стали чаще проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами, сообщает сайт БелЖД. Кроме того, в составах...
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