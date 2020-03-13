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Минздрав: новости о смерти витебского бизнесмена Николая Мартынова от коронавируса - фейк

13.03.2020 20:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из витебских интернет-порталов, а также городские паблики и телеграм-чаты 13 марта распространили информацию о том, что «в минской больнице от коронавируса умер» гендиректор холдинга «Марко» Николай Мартынов. Это фейк, сообщили TUT.BY в Минздраве.


Николай Мартынов. Фото: Игорь Матвеев

— Размещенная на некоторых интернет-ресурсах информация о смерти от коронавируса в Минске руководителя предприятия «Марко» является фейковой, — сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Опроверг слухи и сын бизнесмена, директор фабрики «Сан-Марко» Павел Мартынов.

— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — сообщил он «Народным новостям Витебска».

Известному белорусскому бизнесмену Николаю Мартынову — 62 года. Он основатель и владелец холдинга «Марко». Был сенатором.

Всего в Беларуси, по данным на 13 марта, 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав. 24 из них остаются в больнице.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Один из витебских интернет-порталов, а также городские паблики и телеграм-чаты 13 марта распространили информацию о том, что «в минской больнице от коронавируса...
 
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