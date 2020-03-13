Насущные вопросы жизнедеятельности сельчан обсудили на районном семинаре-совещании

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Тема наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов, состояния дорог и приведение их в надлежащее состояние, обращения с твердыми коммунальными отходами и заключение договоров на оказание услуг на вывоз ТКО, работа по выявлению пустующих и ветхих домов, наведение надлежащего санитарного порядка на территории района — эти и многие другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности кореличчан, широко обсуждались на районном семинаре-совещании в Кореличском молодежном центре культуры состоялся. Во встрече со старостами деревень сельсоветов района приняли участие председатель райисполкома Геннадий Шатуев, председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов, прокурор Кореличского района Александр Мельников, начальники управлений и отделов райисполкома, председатели сельсоветов, руководители организаций и служб района.













Перед присутствующими выступили начальник Кореличского РОВД Алексей Гаврош, начальник Кореличского РОЧС Денис Стодольник, главный инженер Кореличского РУП ЖКХ Николай Лукашков, главный врач Кореличского районного центра гигиены и эпидемиологии Александр Германюк, начальник районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды Василий Левкович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Ирина Малышева, каждый из которых подробно остановился на том или ином направлении работы с сельчанами.

Районный семинар-совещание продлился более двух часов. На протяжении этого времени в форме открытого диалога обсуждались насущные вопросы жизни сельчан, которые характерны для каждого сельсовета района. Это благоустройство кладбищ и асфальтирование дорог, вывоз мусора









За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, активную общественную деятельность по месту жительства Благодарственным письмом районного Совета депутатов награждены староста деревни Лыковичи, депутат Турецкого сельского Совета депутатов Наталья Ясюля и староста деревня Жуки, депутат Красненского сельского Совета депутатов Татьяна Дедуль.









Завершилось мероприятие праздничным концертом от работников районного Центра культура и народного творчества.

















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Оксана ЯНУШ

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