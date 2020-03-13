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В Гомеле вынесли приговор мужчинам, которые проломили стену в офисе и похитили оттуда сейф

13.03.2020 21:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор мужчинам, которые осенью прошлого года похитили сейф из офиса службы такси, сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Напомним, в ночь на 15 ноября неизвестные обворовали офис службы такси 7220 на улице Свиридова. Воры разбили стекло входной двери, проломили стену и похитили сейф, в котором хранились 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей.

Вскоре милиционеры задержали воров ими оказались 27- и 39-летний мужчины.

12 марта суд Железнодорожного района Гомеля вынес им приговор. Один из них получил четыре года колонии строго режима, а другой — пять лет. Кроме этого, обоим придется выплатить штраф — по 2700 рублей каждому.

 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, в ночь на 15 ноября неизвестные обворовали офис службы такси 7220 на улице Свиридова.
 
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