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В Гомеле вынесли приговор мужчинам, которые проломили стену в офисе и похитили оттуда сейф
13.03.2020 21:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле вынесли приговор мужчинам, которые осенью прошлого года похитили сейф из офиса службы такси,
Напомним, в ночь на 15 ноября неизвестные
Вскоре милиционеры задержали воров ими оказались 27- и 39-летний мужчины.
12 марта суд Железнодорожного района Гомеля вынес им приговор. Один из них получил четыре года колонии строго режима, а другой — пять лет. Кроме этого, обоим придется выплатить штраф — по 2700 рублей каждому.
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Напомним, в ночь на 15 ноября неизвестные обворовали офис службы такси 7220 на улице Свиридова.
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