В Витебской области один военнослужащий на обследовании из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Витебской области один военнослужащий госпитализирован из-за коронавируса. Об это сообщает Минздрав Беларуси.

«В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования, после поездки в Италию, один из военнослужащих. На сегодняшний день его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.

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