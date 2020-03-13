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В Витебской области один военнослужащий на обследовании из-за коронавируса
13.03.2020 21:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области один военнослужащий госпитализирован из-за коронавируса. Об это сообщает Минздрав Беларуси.
«В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования, после поездки в Италию, один из военнослужащих. На сегодняшний день его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении.
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«На сегодняшний день его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия», - говорится в сообщении.
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