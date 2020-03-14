|
«Легкая рука мастера - обман». Парикмахеры - о клиентах, мифах и уходе за волосами
14.03.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парикмахеры — это люди, к которым мы приходим, когда хотим что-то поменять в жизни или вовсе начать все с чистого листа, которые готовят нас к важным мероприятиям или просто раз в месяц делают «так же, но короче». Мы пригласили их в студию и задали вопросы, которые наверняка волнуют многих. Почему клиентам часто отстригают больше волос, чем они просили? Как правильно ухаживать за волосами? Легкая рука мастера и стрижка на растущую луну — это работает?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Уже 2020-ый год, а некоторые все еще просят выстричь им узоры на голове».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)