В могилевской школе неизвестный распылил перцовый баллончик - две девочки в больнице

Источник материала: Tut.by

В Могилеве двух школьниц госпитализировали из-за отравления. Кто-то распылил перцовый баллончик в фойе школы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

13 марта в 17.57 в МЧС поступило сообщение о госпитализации с отравлением химическим веществом легкой степени двух девочек — 11 и 12 лет, учениц 6-го класса.

Отравление они получили после того, как неизвестный распылил в фойе школы № 33 перцовый газовый баллончик.