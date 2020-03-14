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В могилевской школе неизвестный распылил перцовый баллончик - две девочки в больнице
14.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве двух школьниц госпитализировали из-за отравления. Кто-то распылил перцовый баллончик в фойе школы. Об этом
13 марта в 17.57 в МЧС поступило сообщение о госпитализации с отравлением химическим веществом легкой степени двух девочек — 11 и 12 лет, учениц 6-го класса.
Отравление они получили после того, как неизвестный распылил в фойе школы № 33 перцовый газовый баллончик.
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13 марта в 17.57 в МЧС поступило сообщение о госпитализации с отравлением химическим веществом легкой степени двух девочек - 11 и 12 лет, учениц 6-го класса.
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