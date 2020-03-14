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Минздрав: заявления о нехватке свободных коек в гродненских больницах из-за коронавируса - фейк

14.03.2020 19:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав заявил, что все стационары Гродненской области готовы к поступлению пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, коек в клиниках хватает. Таким образом ведомство отреагировало на появившуюся в Сети аудиозапись о нехватке мест в больницах и плохой ситуации по коронавирусу в областном центре.


Фото: pixabay.com

«В настоящее время в Гродненской областной инфекционной клинической больнице находятся 33 пациента. Из них — одна пациентка с лабораторно подтвержденным анализом COVID-19 (которая поступила в больницу в среду), а также 32 контакта первого и второго уровня. У всех состояние и самочувствие удовлетворительное. За последние сутки в инфекционный стационар поступило 3 человека, 2 вероятных случая и один контакт первого уровня. Выписан один. Сегодня поступил один — контакт первого уровня, и также — выписан один. Для сведения — в наличии 86 свободных мест», — сказано в сообщении ведомства.

Гродненская университетская клиника работает в штатном режиме: там ограничили число плановых поступлений и освободили места в связи с подъемом заболеваемости ОРИ. На сегодняшний день в клинике — 1050 мест, из которых заняты 920, остальные свободны.

В ведомстве отмечают, что на случай массового поступления пациентов и контактов первого уровня в режиме ожидания находятся здания стационара Гродненского областного кожвендиспансера на 80 коек.

«Все стационары Гродненской области готовы к поступлению пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеется достаточный запас дезсредств, средств индивидуальной защиты, определен порядок маршрутизации», — заключили в Минздраве.

Девушку, которая сделала запись, пригласили прийти и ознакомиться с работой больниц Гродно: «Для этого можно просто позвонить главврачу и сказать слово „блогерша“ — приходите и Вас пропустят».

На сегодняшний день в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 человек. Из них первые три пациента уже выписаны из больницы. Пяти студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика. Среди выявленных случаев семь завозных очагов — Гродно, Гомель, Минск, Витебск и Минская область (здесь 1 случай). Все остальные заразились в Беларуси.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Минздрав заявил, что все стационары Гродненской области готовы к поступлению пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, коек в клиниках хватает.
 
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