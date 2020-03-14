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Украина и Польша сообщили о временных ограничениях пропуска через границу
14.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С 13 марта 2020 г. на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. С 00.00 15 марта 2020 г. (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.
В МИД дополнили, что на белорусско-польской границе будет прекращено пограничное движение на следующих пунктах пропуска:
Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин. Внутренний автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт в Польше будет функционировать.
МИД не исключает, что меры по ограничению въезда на свою территорию иностранных граждан в ближайшее время будут введены также Литовской Республикой.
Гражданам, планирующим зарубежные поездки, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, необходимо обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения этих стран.
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