Украина и Польша сообщили о временных ограничениях пропуска через границу

Источник материала: Полесская правда



Министерство иностранных дел Беларуси предупредило об ограничениях трансграничного движения, введенных соседними странами, в том числе запрет на въезд иностранных граждан, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19.

По информации МИД Республики Беларусь, с 00 часов 01 минуты по киевскому времени 16 марта 2020 г. сроком на две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда.

С 13 марта 2020 г. на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. С 00.00 15 марта 2020 г. (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.

По информации Белорусской железной дороги, отменяются и временно курсировать не будут: поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава- Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;

поезд № 304/303 Краков- Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;

поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020. Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов). Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. По информации «Белавиа», в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам: Украина (Киев, Львов, Одесса, Харьков) — с 17 по 31 марта 2020 г.:

Кипр (Ларнака) — с 15-30 марта 2020 года;

Польша (Варшава) — 15-27 марта 2020 года; В списке отмененных рейсов ещё 25 стран. Уточнить информацию обо всех отмененных рейсах можно на сайте авиакомпании. Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.