В белорусских тюрьмах отменили свидания «для профилактики инфекционных заболеваний»

Источник материала: Tut.by

В белорусских тюрьмах на время отменили свидания заключенных с близкими. Об этом сообщило Радыё «Свабода» и опубликовало фотографию объявления на Гомельском СИЗО. По данным, издания такие меры приняты до 6 апреля.



Фото: svaboda.org

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила TUT.BY, что в тюрьмах временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Положения, указанные в документе, распространяются на все тюрьмы страны. Такие меры проводятся в целях профилактики инфекционных заболеваний.

На объявлении в Гомельском СИЗО указано, что для профилактики инфекционных заболеваний в осенне-зимний период осужденным можно прислать дополнительно передачу на 10 килограммов: с фруктами, овощами и витаминами.