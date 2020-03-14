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В белорусских тюрьмах отменили свидания «для профилактики инфекционных заболеваний»

14.03.2020 22:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В белорусских тюрьмах на время отменили свидания заключенных с близкими. Об этом сообщило Радыё «Свабода» и опубликовало фотографию объявления на Гомельском СИЗО. По данным, издания такие меры приняты до 6 апреля.


Фото: svaboda.org

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила TUT.BY, что в тюрьмах временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Положения, указанные в документе, распространяются на все тюрьмы страны. Такие меры проводятся в целях профилактики инфекционных заболеваний.

На объявлении в Гомельском СИЗО указано, что для профилактики инфекционных заболеваний в осенне-зимний период осужденным можно прислать дополнительно передачу на 10 килограммов: с фруктами, овощами и витаминами.

 
 
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Такие меры проводятся в целях профилактики инфекционных заболеваний.
 
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