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В белорусских тюрьмах отменили свидания «для профилактики инфекционных заболеваний»
14.03.2020 22:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В белорусских тюрьмах на время отменили свидания заключенных с близкими. Об этом сообщило
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила TUT.BY, что в тюрьмах временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Положения, указанные в документе, распространяются на все тюрьмы страны. Такие меры проводятся в целях профилактики инфекционных заболеваний.
На объявлении в Гомельском СИЗО указано, что для профилактики инфекционных заболеваний в осенне-зимний период осужденным можно прислать дополнительно передачу на 10 килограммов: с фруктами, овощами и витаминами.
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Такие меры проводятся в целях профилактики инфекционных заболеваний.
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