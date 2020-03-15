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Розовый закат и мартовский снег. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю

15.03.2020 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — розовый закат и мартовский снег.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @pleasur4 9 Мар 2020 в 2:10 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Eugene Gurkov (@eugenegurkov) 10 Мар 2020 в 2:00 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от minsk stories (@storiesminsk) 14 Мар 2020 в 12:25 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vladislava Skrayushka (@vladislava_skrayushka) 9 Мар 2020 в 4:30 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jane Latysh (@vvetra) 8 Мар 2020 в 4:21 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Inessa (@ness.mnsk) 11 Мар 2020 в 9:46 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vladimir (@bel.vovashka) 13 Мар 2020 в 9:04 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Zakharova (@zakharova_darya) 14 Мар 2020 в 11:18 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Feodosey Nemkovich (@_liveshot) 14 Мар 2020 в 6:53 PDT

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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