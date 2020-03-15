100 метров за 1,2 млн рублей. В этом году продолжится реконструкция брестской набережной

Источник материала: Tut.by

Реконструкция набережной не остановилась после празднования 1000-летия города. В частности, уже этой весной там установят фонтан на воде, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Самая главная новинка на набережной этой весной — плавающий фонтан. О том, что его планируют установить на водной глади реки Мухавец, стало известно летом прошлого года. Тогда на сайте госзакупок УКС Брестского городского ЖКХ оставил заявку на приобретение фонтана. Однако первый прошедший аукцион по закупке плавающего фонтана был признан несостоявшимся.

Как оказалось, фонтан уже приобретен. В течение зимы его собирали. И с учетом теплой погоды оборудование уже удалось протестировать на базе фонтана на площади Ленина.

Прямо из реки под музыку будут бить несколько струй воды, самая высокая — до 20 метров.

Фонтан установят на реке в районе улицы Ленина, работы начнутся уже в апреле. Фонтан планируют запустить с открытием сезона — с 1 мая.

Мини-парк аттракционов и лотки с фастфудом

Изменения произойдут на набережной и в сфере развлечений. У детишек, как и ранее, будет возможность порезвиться на надувных батутах. Только располагаться они будут уже в другом месте

— Батуты портили эстетику набережной. И мы решили эти объемные конструкции переместить на другую площадку. Сделаем мини-парк аттракционов на островке под мостом (рядом с деревянным пирсом). Там будут созданы три площадки, на которых смогут разместиться батуты. Одна площадка будет сделана около ресторана «Ташкент», — рассказывает заместитель главы администрации Ленинского района Игорь Царук.

В планах у администрации района — увеличить на набережной точки с продажей фастфуда. Например, есть идея сделать интересную молодежную зону. Расположить возле «Ташкента» лотки по продаже фастфуда в виде ретро-автомобилей, к примеру. Рядом поставить поддоны, на которых можно присесть и поесть.

Лотки с мороженым и попкорном планируют поставить вдоль пешеходной дорожки в районе улицы Ленина, где скоро установят фонтан. Еще одна точка с уличной едой может появиться около кафе «Венеция».

Продолжение променада до крепости

Сейчас на набережной продолжаются строительные работы. В планах — продлить променад до крепости. А это участок длиною в 1 км. Благоустройство будет продолжаться этапами. В этом году набережная удлинится еще на 100 метров. На этом участке также сделают пешеходные и велосипедные дорожки, парапет и спуски к воде, лавочки, фонари… На эти работы выделено 1,2 миллиона рублей. Разрабатывается архитектурный проект нового участка набережной. Есть идеи, как обустроить эту зону, добавить малые архитектурные формы. Но о конкретике пока говорить рано. Ясно одно: гулять на набережной станет еще приятнее и комфортнее.