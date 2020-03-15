Министр образования Игорь Карпенко вручил паспорта юным пинчанам

Источник материала: Полесская правда





Молодежную столицу Беларуси Пинск с рабочим визитом посетил министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко. В ходе двухдневного визита министр встретился с членами Совета молодых ученых учреждений высшего образования и студенческим активом Полесского государственного университета и принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам страны, которая состоялась во Дворце Бутримовича..

Паспорта в торжественной обстановке получили 14 учащихся учреждений образования Пинска. Все они — отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, активисты детских и молодежных общественных объединений.

«Сегодня знаменательный для всех вас день. Вы получаете самый главный документ в своей жизни — паспорт гражданина Беларуси, — сказал Игорь Карпенко, обращаясь к школьникам. — Для каждого молодого человека это начало взрослой самостоятельной жизни. Перед вами открыты широкие горизонты во всех сферах деятельности. Вместе с тем документ, подтверждающий право называться гражданином Беларуси, накладывает еще и большую ответственность. В первую очередь это ответственность за судьбу Родины, ее будущее, за то, что вы сделаете на благо общества и государства».

Министр подчеркнул, что именно молодым предстоит строить будущее Беларуси. «Вам, юным гражданам, предстоит приумножить достижения нашей страны. Но чтобы добиться успеха, надо много трудиться, усиленно работать прежде всего над собой, постоянно повышать свой образовательный уровень, с любовью относиться к делу и окружающим людям», — отметил он.

По словам Игоря Карпенко, особенно почетно и знаково получить паспорт в год 75-летия Великой Победы. «Нам во что бы то ни стало нужно сберечь связующую нить между поколениями. Надо, чтобы вы — дети, внуки, правнуки — через судьбы воинов-победителей, своих родных и близких, отстоявших мир и свободу, осознали себя частью большой истории родной страны, почувствовали боль невосполнимых утрат и оценили величие подвига советского солдата. Только общими усилиями можно сохранить и увековечить имя каждого воина и сберечь героическое наследие, ставшее частью генетического кода нашего народа. Убежден, каждый из вас выберет правильную дорогу и сможет принести много пользы своему Отечеству», — резюмировал он.

Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции главный документ более чем 4 тыс. юных белорусов вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. Стартовала акция в этом году 10 марта во Дворце Независимости. Национальные паспорта 25 лучшим школьникам страны вручил Президент. Акция проводится с 2004 года по инициативе БРСМ.

По информации БелТА