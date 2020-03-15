Источник материала: Полесская правда

Самую красивую, талантливую и активную студентку выбрали в Полесском государственном университете. В конкурсе грации и артистического мастерства «Королева Весна-2020» участвовали 10 студенток.

Очаровательным девушкам предстояло проявить себя в нескольких испытаниях. Среди них – видеопрезентация, конкурс ораторского мастерства, творческий конкурс, представление образа в одежде делового стиля и дефиле в вечерних платьях. Уже из «Визитных карточек» стало понятно, что все конкурсантки проявляют себя не только в учебе и науке, но и в общественной жизни университета. Например, студентка факультета банковского дела Виолетта Тризно является заместителем командира молодежного отряда охраны правопорядка «Бастион», волонтером отряда «Доброе сердце», комиссаром студенческого педагогического отряда имени К.К. Рокоссовского, активистом молодежной организации «БРСМ». Целеустремленная и активная девушка призналась, что порой сложно все успевать, но быть постоянно в движении – это ее стиль жизни.

В конкурсе ораторского мастерства студентки готовили выступление на тему 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участницы читали стихи на военную тематику, показывали театрализованные представления, рассуждали о том, что довелось пережить ветеранам, которые завоевали для нас мирное небо. Никто не остался равнодушным к выступлению студентки биотехнологического факультета Анастасии Белоусовой, которую на сцене поддерживали бабушка, дедушка, папа и молодой человек. Оказалось, что бабушка Анастасии Фаина Ивановна – малолетняя узница фашистских концлагерей, а дедушка и папа всю жизнь отдали службе в милиции, защищая правопорядок и спокойствие граждан. Зрители приветствовали эту семью громкими аплодисментами.

В творческом конкурсе все девушки показали свои таланты – пели, танцевали, рассказывали стихи, играли на музыкальных инструментах. Студентка факультета организации здорового образа жизни Виктория Ковалик обратилась к теме Великой Отечественной войны, подготовив с однокурсниками театрализацию трагического произведения «Бал-лада о матери». Завораживающе красивой была постановка об истории любви короля Сигизмунда Августа и Барбары Радзивилл в стиле «театра теней» – ее подготовила с группой поддержки студентка биотехнологического факультета Екатерина Богуш.

Требовательное жюри, которое возглавил второй секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ» Максим Харитоник, оценивало артистическое мастерство и сценическую культуру, грацию и внешние данные девушек, коммуникабельность, умение общаться с аудиторией, интеллектуальные и творческие способности, чувство юмора, участие в молодежных проектах и программах.

В итоге победу и титул «Королева Весна-2020» завоевала студентка 2 курса биотехнологического факультета Анастасия Белоусова, которая, по мнению жюри, наиболее ярко проявила себя во всех конкурсных испытаниях. Титул «Первая Вице-Мисс» – у студентки факультета банковского дела Виолетты Тризно. Второй Вице-Мисс стала студентка факультета организации здорового образа жизни Виктория Ковалик.

Остальные участницы также получили дипломы в различных номинациях. В зрительском голосовании в сети Интернет больше всего голосов набрала Валерия Афанасенко, которая и стала «Королевой Весной Онлайн». Также Валерии достался титул «Королева Грация». В номинации «Королева Оригинальность» победила Диана Волк, в номинации «Королева Творчество» – Екатерина Богуш, в номинации «Королева Обаяние» – Мишель Полищук. Титул «Королева Артистизм» жюри присудило Анне Ковш, «Королева Интеллект» – Анастасии Войтович, «Королева Стиль» – Татьяне Кузьмич. Всем девушкам вручили подарки от спонсоров.

Анастасия Белоусова и Виолетта Тризно представят Полесский университет на областном этапе республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества Беларуси». Пожелаем им удачи!

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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