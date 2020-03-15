В БГУ переносят лекции на всех факультетах

Источник материала: Tut.by

В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок. Об этом сообщает сайт университета.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей. В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и другие.

По всем вопросам организации учебного процесса студентам советуют обращаться в деканаты факультетов.

Администрация вуза напоминает, что в БГУ принят комплекс мер по усилению профилактики распространения коронавируса среди студентов и сотрудников. Среди них:

ограничено посещение студенческих общежитий в течение ближайшего месяца, кроме проживающих в них лиц;

в местах массового скопления людей, холлах и санузлах установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук;

увеличено количество влажных уборок учебных, административных корпусов и общежитий с использованием дезинфицирующих средств;

во всех учебных корпусах, общежитиях размещены информационные стенды по профилактике коронавируса;

ограничено проведение массовых мероприятий.

«Уважаемые студенты и сотрудники БГУ! — пишут представители вуза. — Обращаемся также к вам с просьбой внимательнее отнестись к своему состоянию здоровья и здоровью окружающих и соблюдать все необходимые правила личной гигиены и рекомендации Министерства здравоохранения Беларуси по профилактическим мерам распространения вирусной инфекции».

Напомним, до этого у пяти студентов БГУ предварительный тест дал положительный результат на COVID-19. Минздрав сообщил в субботу 14 марта, что для этих молодых людей проводилась уточняющая диагностика.

Студентов БГУ проверяли , потому что они могли контактировать с сыном мужчины, который сейчас находится в больнице с коронавирусом. Он скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь, успел пообщаться с некоторым количеством людей. В больницы были направлены более 200 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом.