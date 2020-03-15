Беларусь покинул батальон британских солдат

Источник материала: Tut.by

Беларусь покинули военнослужащие батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Они участвовали в совместной белорусско-британской тренировке, сообщает Министерство обороны.



Фото: Александр Соц

Тренировка прошла с 1 по 14 марта на полигоне Лосвидо в Витебске. Она стала частью подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН.

Министерство сообщает, что белорусские и британские миротворцы обменялись опытом в выполнении базовых тактических приемов, основах выживания, ориентировании на местности, оказании первой помощи и противодействии самодельным взрывным устройствам.

Также в рамках визита британские военнослужащие посетили Музей истории Великой Отечественной войны и мемориальный комплекс «Хатынь».