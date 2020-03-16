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«Чтобы застройщики соизмеряли свои желания». В Беларуси скоро примут указ об ограничении рентабельности в долевом строительстве

16.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Проект указа об ограничении рентабельности застройщиков в скором времени будет внесен на подпись Лукашенко.

«Чтобы застройщики соизмеряли свои желания». В Беларуси скоро примут указ об ограничении рентабельности в долевом строительстве

Такая информация была озвучена 15 марта главой Минстройархитектуры Беларуси Дмитрием Микуленком.

В эфире телеканала СТВ министр рассказал, что в данный момент проект указа о сокращении рентабельности в долевом строительстве до 5 % уже практически согласован.

Последние штрихи устраняются. Думаю, в ближайшее время он будет внесен на подпись главе государства, – сообщил Микуленок.

Он пояснил, что данный указ принимается для того, чтобы защитить граждан при строительстве. Ограничение касается тех застройщиков, которые привлекают средства граждан при строительстве.

Если компания строит за свои деньги, она строит готовую квартиру, а потом продает с аукциона, – пояснил министр.

Микуленок отметил, что указ также направлен на сдерживание стоимости квадратного метра.

5 % – это еще одна планка, чтобы соизмеряли свои желания застройщики некоторые, – резюмировал глава Минстройархитектуры.

Фото: © Белновости

 
 
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Проект указа об ограничении рентабельности застройщиков в скором времени будет внесен на подпись Лукашенко. Такая информация была озвучена 15...
 
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