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«Белавиа» приостанавливает рейсы в еще два города из-за коронавируса

16.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белавиа» приостановит выполнение полетов в еще два города. На прошлой неделе авиакомпания отменила рейсы в более чем 20 стран. Все это из-за ситуации с распространением коронавируса и приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Национальный авиаперевозчик приостанавливает полеты в Кишинев (с 17 по 31 марта) и Ригу (с 17 марта — 14 апреля).

Обновления об отмене рейсов в связи с эпидемией коронавируса можно проверять тут.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

«Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — отмечают в «Белавиа».

 
 
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На прошлой неделе авиакомпания отменила рейсы в более чем 20 стран.
 
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