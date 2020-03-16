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«Белавиа» приостанавливает рейсы в еще два города из-за коронавируса
16.03.2020 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» приостановит выполнение полетов в еще два города. На прошлой неделе авиакомпания отменила рейсы
Национальный авиаперевозчик
Обновления об отмене рейсов в связи с эпидемией коронавируса можно проверять
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.
«Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — отмечают в «Белавиа».
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На прошлой неделе авиакомпания отменила рейсы в более чем 20 стран.
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