«Выглядели как беженцы. Шли пешком». Как белорусы с детьми «эвакуировались» из санатория в Литве

Источник материала: Tut.by

16 марта Литва из-за коронавируса закрыла свои границы. Несколько десятков белорусов, которые проходили оздоровление в санатории «Беларусь» в литовском городе Друскиникай, возвращаясь домой, оказались в сложной ситуации. Родителям с детьми, страдающими ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, пришлось пешком переходить границу в КПП «Привалка», а это примерно два километра пути. О том, как они добирались домой и почему было невозможно переехать посты на транспорте, TUT.BY рассказала минчанка Александра.



Фото:gpk.gov.by

— Мы с 4-летним сыном отдыхали в санатории «Беларусь». Сегодня, 16 марта, у нас закончилась путевка. Билеты назад были куплены уже давно, но так как Литва вчера сообщила о закрытии своих границ, то сегодня все рейсы уже были отменены. Я и еще несколько семей, что называется, застряли. Что делать, мы не знали. Дети у нас с ДЦП, с проблемами. Мой ребенок ходит, но есть особенности. Среди нас были родители, чьи дети передвигаются исключительно на колясках. Как уехать домой мы не понимали, — рассказывает Александра.

По словам девушки, к их проблеме подключилось посольство Беларуси в Литве, которое всячески пыталось помочь и держало ситуацию на контроле.

— Удалось договориться, что автобус санатория, довезет нас всех, а это примерно 14 человек, до границы. Дело в том, что водители транспорта — литовцы и, по словам пограничников соседней страны, пересекая границу и возвращаясь обратно в Литву, перевозившие бы нас мужчины попали в карантин. Понятно, что правила таковы, но это все выглядит очень странно — ведь видно, что дети плохо ходят, нам тяжело — коляски, клунки, чемоданы, сумки, но уговорить литовскю сторону подвезти нас чуть ближе не удалось. Поэтому в итоге план был таков — в Литве нас довозят до «Привалки», мы переходим пункт пропуска пешком, а в Беларуси уже ждет автобус, который довезет до Гродно. Однако ситуация осложнялась еще и тем, что многие семьи — из Минска.

Такой переход, по словам девушки, дался участникам эвакуации тяжело.

— Представляете, как это было? Караван с инвалидными колясками и ковыляющими детьми-инвалидами. Дальнобойщики, видя нас, спрашивали — откуда мы такие и называли нас беженцами. Говорили, что раньше такого никогда не видели. Жаль, что мы все это не сфотографировали, было бы на что посмотреть. Белорусские пограничники разместили нас в зале оформления, чтобы мы отдохнули, и когда появится машина, едущая в сторону Минска, чтобы нас могли взять на борт. В конце концов, спасибо одному из водителей, который согласился нас довезти домой.

По словам девушки, в санатории в Друскининкае еще остаются белорусы, а очередное заселение произошло сегодня, 16 марта. Администрация оздоровительного комплекса на момент отъезда не знала, будет ли учреждение закрыто на карантин и как санаторий будет работать дальше.

— Там и так самоизоляция — закрытая территория, родители с детьми особо никуда не выходят в город, — рассказывает Александра. Минчанка с сыном после всех приключений, вернулись домой вечером 16 марта.

Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. Но еще трое суток иностранцы смогут пересекать страну транзитом, чтобы вернуться домой. С 0.00 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен. Исключение будет сделано для дипломатов, членов семей граждан Литвы и грузоперевозчиков: пересечь границу они смогут только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По информации на 11 часов 16 марта, в этих же пунктах пропуска — «Мядининкай» — «Каменный Лог» и «Райгардас» — «Привалка» — граждане Беларуси могут пересечь границу пешком. На это им дается время до 00.00 19 марта.

В рекомендациях на сайте посольства Беларуси в Литве прописано, что белорусы могут добраться до пунктов пропуска любым транспортом, пересечь границу пешком, а далее решить, как добраться до своего места жительства. Белорусская сторона, отмечают в посольстве, сейчас прорабатывает вопрос, как организовать рейсы от границы Беларуси до ближайшего населенного пункта.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com