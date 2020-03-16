Карантин ввели на двух обувных предприятиях в Витебске. Директор одного из них на больничном

Источник материала: Tut.by

На обувных фабриках «Белвест» и «Красный Октябрь» в Витебске ввели карантин. Павел Мартынов, возглавляющий второе предприятие, находится на больничном.



Фото: Сергей Серебро

«Белвест» и «Красный Октябрь» размещаются рядом на проспекте Людникова. На их проходных висят объявления о введении карантина.

На проходной «Красного Октября» объявление информирует, что предприятие закрыто на карантин с 14 марта по 3 апреля. С вопросами предлагают обращаться на транспортную проходную.

На транспортной проходной предложили связаться с главным инженером фабрики — он сейчас исполняет обязанности директора, так как глава «Красного «Октября» Павел Мартынов находится на больничном. Однако и. о. руководителя ничего нового к тому, что написано в объявлении, не добавил.

«Красный Октябрь» входит в холдинг «Марко». В приемной гендиректора «Марко» сообщили, что карантин введен только на «Красном Октябре», а головное предприятие работает в обычном режиме.

Объявление на входе в производственную зону «Белвеста» сообщает, что карантин введен с 12 марта и что вход на территорию предприятия для посторонних запрещен.



Фото: Сергей Серебро

Гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев сообщил, что меры предосторожности они начали вводить еще в январе и уже трижды их усиливали. Сейчас посторонним вход на фабрику воспрещен. На «Белвесте» также максимально ограничили перемещение работников, и обязали их носить маски. Уборку в помещениях проводят трижды в день.

— Мы стараемся сделать все, чтобы избежать инфицирования работников и в то же время не останавливать производство. Больше всего нас беспокоит ситуация у соседей (на «Красном Октябре»), с которыми мы находимся на одной территории. Надеемся, что руководство страны предпримет дополнительные меры по ограничению распространения вируса, — заявил Юрий Суманеев.

Напомним, сотрудница Витебского мехового комбината, которая лежит в областной инфекционной больнице с коронавирусом, была в командировке на выставке в Милане. Помимо нее, там были сотрудники обувных предприятий «Белвест» и «Марко».

2 марта гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев рассказал TUT.BY, что на международных выставках в Милане в феврале было три десятка сотрудников холдинга «Белвест». 11 непосредственно от «Белвеста» и 19 от компании «Лацит» — это лаборатория цифровых технологий, которая входит в группу компаний «Белвест».

По возвращении в Беларусь, узнав о появлении первых случаев заражения коронавирусом в Италии, все они посетили Витебскую инфекционную больницу и сдали анализ на коронавирус, ни у кого он не подтвердился.

Юрий Суманеев отметил, что все сотрудники, которые были в командировке в Италии, находились на карантине, хотя тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Они не ходили на работу и были под медицинским наблюдением по месту жительства: ежедневно измеряли температуру, их посещали врачи из поликлиники.

13 марта один из витебских интернет-порталов распространил информацию о том, что «в минской больнице от коронавируса умер» гендиректор холдинга «Марко» Николай Мартынов. Это фейк, сообщили TUT.BY в Минздраве.

Сын бизнесмена Павел Мартынов также опроверг слухи, но сообщил, что отец лежит в больнице. Но — не с коронавирусом.