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В Барановичском районе у лесхоза украли фотоловушку
17.03.2020 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
59-летний мужчина подозревается в краже фотоловушки, сообщает
По версии следствия, 11 марта 59-летний мужчина вынес из леса вблизи деревни Зеленая Барановичского района фотоловушку лесхоза.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме.
Под стражу подозреваемого не заключали. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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