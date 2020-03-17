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В Барановичском районе у лесхоза украли фотоловушку

17.03.2020 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

59-летний мужчина подозревается в краже фотоловушки, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

По версии следствия, 11 марта 59-летний мужчина вынес из леса вблизи деревни Зеленая Барановичского района фотоловушку лесхоза.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме.

Под стражу подозреваемого не заключали. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

 
 
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