В Барановичском районе у лесхоза украли фотоловушку

Источник материала: Tut.by

59-летний мужчина подозревается в краже фотоловушки, сообщает СК .



Фото: Следственный комитет

По версии следствия, 11 марта 59-летний мужчина вынес из леса вблизи деревни Зеленая Барановичского района фотоловушку лесхоза.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме.

Под стражу подозреваемого не заключали. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.