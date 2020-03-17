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Отрезанные от Родины белорусы, обвинения России и пускать ли детей в школу - все за вчера

17.03.2020 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


На фоне главной новости вчерашнего дня, меркнет даже новость о количестве подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси. Россия заявила, что закрывает границу с нашей страной. «Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно», — отреагировал Лукашенко. Дальше — больше. Российское правительство в ответ заявило, что ограничения на въезд с территории Беларуси вводятся из-за непринятия белорусскими властями рекомендаций ВОЗ по перекрытию госграниц. И пока союзники выясняют отношения, все еще остается непонятным, когда и кого коснется запрет на въезд в Россию и как он будет работать на границе, которой нет.

О ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦАХ

  • Границы уже закрыли все страны-соседи Беларуси. Узнали, что будет с доставкой грузов и посылок (например, с лекарствами), пустят ли белорусских пациентов на лечение за границу и снимут ли запрет, если человек едет в соседнюю страну на похороны.
  • Здесь мы собрали важную информацию для белорусов, которые все еще пытаются вернуться домой из закрытых стран: последние рейсы и полезные телефоны. Наш МИД уже заявил, что белорусы оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину.
  • А вот так теперь выглядит «Новая Гута» — погранпереход на Гомельщине. «Вчера тут, как на Арбате, движение было. С обеих сторон — туда-сюда, туда-сюда все ездили. А сегодня тишина — только птицы и ветер» — наш репортаж о том, что происходит на границе с Украиной, которая «закрылась».


  • Египет объявил о прекращении авиасообщения во всех аэропортах страны. Ограничения вводятся с 19 по 31 марта. По словам премьер-министра, это грозит большими убытками стране: «Однако мы ценим здоровье египтян больше всего на свете».
  • Визовые центры Польши и Литвы приостановили прием документов, посольство США — выдачу неиммиграционных виз.
  • Закрытие границ, как правило, не касается грузоперевозчиков: белорусские дальнобои по-прежнему ездят в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Поговорили с водителями, которые сейчас находятся в рейсах. Многие из них считают пандемию «раздутой паникой» и заразиться вирусом не боятся.

О КОРОНАВИРУСЕ

  • На фоне роста зарегистрированных случаев коронавируса белорусов по-прежнему тревожат одни и те же вопросы: где сдать анализ, хватит ли мест в больницах, нужно ли после возвращения из-за границы 14 дней провести в самоизоляции? Собрали всю актуальную информацию в один текст.
  • 25-летний минчанин с пятницы лежит в минской инфекционной больнице. 8 марта он вернулся на машине из Австрии, но проезжал через Швейцарию, Лихтенштейн, Германию, Чехию и Польшу. 13 марта у него до 38 градусов поднялась температура, и его госпитализировали в инфекционку с подозрением на коронавирус. Первый анализ на коронавирус был положительным, однако с его контактами связались не сразу. Выяснили, как и почему это произошло.


  • На прошлой неделе в Минздраве сообщили: вводить карантин в учреждениях образования нецелесообразно. Однако некоторые мамы и папы решили, что не будут пускать детей на занятия. Минобразования разъяснило, имеют ли родители на это право и есть ли ответственность за такие решения.
  • Кстати, далеко не все страны закрыли на время пандемии сады, школы и вузы. Одни на этот шаг пошли, другие — отказались. Рассказываем, какие аргументы приводят обе стороны.
  • Из-за ситуации с коронавирусом нужно упростить временный перевод работников на дистанционную работу, «заморозить» для бизнеса арендные ставки и ввести возможность отсрочки по оплате ЖКУ, убеждены в Республиканской конфедерации предпринимательства. Организация направила свои предложения в Администрацию президента и в Совмин.
  • «Думаю, мы выйдем из этого кризиса более ответственными, зрелыми и сильными». Посол Италии в Беларуси дал позитивное интервью и рассказал, как отреагировал на «новость» о том, что заразился коронавирусом, и с какими эмоциями сейчас читает сообщения в социальной сети.

О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ

  • Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию России, в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина.
  • Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель.
  • По итогам торгов 16 марта белорусский рубль опять снизился. Доллар вырос на 1%, или на BYN 0,0234 — до 2,3636 рубля. Евро подорожал на 0,93%, или на BYN 0,0243 — до 2,6391 рубля.


  • Сочинская дача Лукашенко и скандальные санатории — показываем, как выглядят белорусские участки в России.
  • Бывший вице-премьер и экс-министр здравоохранения Василий Жарко, ушедший в отставку летом 2018 года на фоне громкого коррупционного скандала, около месяца назад вышел на новую работу — стал советником председателя правления Банка БелВЭБ Василия Матюшевского.

И НЕМНОГО ПОЗИТИВА

  • Второй раз в истории «Евровидения» со сцены конкурса будет звучать песня на белорусском. Туда ее повезет проект VAL — Vlad And Lera, или Влад Пашкевич и Валерия Грибусова. В 2016 году они познакомились, стали встречаться, а чуть позже решили делать музыку вместе. В январе 2020-го ребята впервые поучаствовали в национальном отборе на «Евровидение». И вот результат — в мае они едут в Роттердам представлять Беларусь на «Евровидении». Читайте их большое интервью.
  • В Новой Боровой презентовали школу за 20 млн долларов. Здесь есть тренажерный зал, амфитеатр, игровые зоны и выход на крышу. Здорово, правда?
  • Очередная история нашего конкурса «Мама в форме». 30-летняя Евгения Дадонова из Витебска, мама двоих сыновей (2 и 4 года), написала о том, как придумала бегать с коляской в декрете. Оказалось, это очень эффективно.

Все новости понедельника, 16 марта


Взгляните, какой интерьер в скандинавском стиле сделали минчане. Хюгге — это очень уютно. А карантин — лучшее время подумать о том, что бы еще улучшить в своем доме. Оставайтесь здоровы!

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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