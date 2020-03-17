Въезд иностранцев Россия ограничит с 18 марта по 1 мая

Источник материала: Полесская правда



Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев. Это делается для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции. Такое сообщение опубликовано на сайте российского правительства, сообщает БЕЛТА.

«В соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров правительством Российской Федерации принято решение с 00.00 по местному времени 18 марта до 00.00 по местному времени 1 мая временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории России, а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Подчеркивается, что меры носят исключительно временный характер.

Отмечается, что решение принято по итогам проведенных 15-16 марта телефонных переговоров председателя правительства России Михаила Мишустина с главами правительств Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. «Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Фото ТАСС