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От теории к практике

17.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Поэтому работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно общаются с жителями региона в трудовых коллективах на тему пожарной безопасности.

Накануне начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Пикуза провел тематическую встречу с работниками ГУ «Инспекция по охране природы Борисовского района», а также профилактическое мероприятие с отработкой практических навыков пожаротушения с сотрудниками ГУ «592 военный медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь». В середине дня в госпитале прозвучал сигнал тревоги. Начался процесс эвакуации: люди организованно направились на улицу. В ходе эвакуации медицинским персоналом был отработан алгоритм действий при возникновении реального возгорания. Эвакуация прошла без замечаний. После эвакуации спасатель встретился с руководством больницы и провели беседу и проанализировали мероприятие.

Владимир Николаевич рассказал об оперативной обстановке по пожарам, которая складывается на территории Борисовского района, Минской области и в Республике Беларусь в целом.

Особое внимание Владимир Николаевич уделил причинам, по которым происходят пожары, а чтобы не быть голословным, главный спасатель Борисовщины привел печальные примеры.

В завершении встреч Владимир Пикуза напомнил трудовым коллективам о «помощниках» спасателей – автономном пожарном извещателе, огнетушителе и мобильном приложении «МЧС Беларуси. Помощь рядом».

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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