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«Он меня все время избивал». В Гомеле начался суд над мужчиной, который убил и расчленил родного брата

18.03.2020 06:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле начался суд над Сергеем Ш. Мужчину обвиняют в убийстве родного брата. Его, по версии следствия, он задушил, а затем расчленил и выбросил в озеро останки. Обвиняемый вину признает полностью, но объясняет, что совершенное им преступление — результат накопленных обид, а также своеобразная защита от нападок младшего брата.


43-летний Сергей Ш. обвиняется в убийстве родного брата, а также в надругательстве над трупом. Мужчина вину свою полностью признал, раскаялся - и рассказал суду, как все было.

22 июня поздно вечером Сергей приехал домой из Речицы от приятеля. Признается — выпивали. В квартире находился младший брат — 38-летний Игорь Ш., мужчина тоже был пьян. Отношения братьев в последние годы не складывались. По словам Сергея, Игорь все время к нему цеплялся и бил. На этот раз снова возник конфликт.

— Он попросил у меня телефон, чтобы позвонить, я сказал, что на счету нет денег. Но тут же пришло сообщение - и он понял, что деньги есть и что я соврал. Ну, начал меня избивать. Бил кулаком в лицо, в область грудной клетки и позвоночника. Когда в очередной раз замахнулся, мне попался на глаза шнур и я схватил этот шнур, накинул его на шею, навалился на брата и затянул его. Брат хрипел, пытался вырваться, я оставил его и ушел в свою комнату, — рассказывает подробности Сергей.

В ночь после убийства, вспоминает обвиняемый, он не спал, следующие два дня просидел в квартире с трупом, вышел на улицу лишь единожды — в магазин за спиртным. А потом решил избавиться от тела.

— Сначала думал вынести его из квартиры в покрывале, но физически не смог его поднять, поэтому отнес ванную и расчленил.

Обвиняемый спокойно рассказывает шокирующие подробности, мы же опустим их из этических соображений.

— Какие у вас были отношения с братом? — спрашивает судья.

— Отношения с братом были натянутые, плохие. Конфликты начались после того, как он вернулся из армии. Потом другие обиды были. Еще он винил меня в смерти родителей: они сгорели во время пожара в квартире из-за непотушенной сигареты.

— Как часто он вас избивал?

— Периодически. И я все время терял работу из-за этого. Я как-то устроился на рынок грузчиком, проработал 3 месяца. Он меня избил до такой степени, что ребра сломал и лицо все помял, я не мог выйти неделю и меня уволили.

— Вы обращались в милицию? — спрашивает гособвинитель.

— Первый раз он меня избил в 2008 году. Я тогда работал в троллейбусном парке водителем и не смог после этого выйти на работу. Тогда я на него написал заявление. Но брат мне сказал: «Милиция побыла и ушла - а мы с тобой останемся». Намекнул, что мне еще хуже будет, угрожал. После этого я забрал заявление. С тех пор в милицию я не обращался.

 — Что вы испытывали после совершенного преступления? — это уже обвиняемому вопрос задает адвокат.

— Я сразу осознал, что совершил. Морально тяжело было. Ну дал бы я тогда позвонить - и все бы, может, закончилось и не было бы ничего. Мне с этим жить очень тяжело. Это так быстро произошло, у меня было такое сильное чувство злости, гнева. Просто уже достало все это.


Помимо убийства, Сергея судят еще и за неуплату алиментов. Поэтому на процесс пригласили бывшую жену обвиняемого и его 14-летнюю дочь.

Женщина говорит, что до сих пор в шоке от произошедшего. С Сергеем она прожила 10 лет и, несмотря на то, что они расстались, не может сказать о нем ничего плохого. Характеризует, как уравновешенного и спокойного.

— Дочка учится в 9 классе, гордость гимназии, учится на отлично - и это все благодаря ему. Она в три года уже книги читала, это ее Сергей научил. Он все время с ней занимался, — вздыхает женщина.

Дочь обвиняемого тоже хорошо отзывается об отце. А вот его брата, говорит, боялась всегда.

— Он сидел три раза и в последний раз за нанесение тяжких телесных, сделал человека инвалидом. И папу бил.

Подруга погибшего — Виктория - также подтвердила, что тот периодически избивал Сергея. Доставалось, признается, и ей. Но именно она подняла тревогу после исчезновения Игоря. В августе женщина написала заявление в милицию.

Нашли тело пропавшего 8 октября, когда Сергей во всем признался следователю.

В суде объявили перерыв.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле начался суд над Сергеем Ш. Мужчину обвиняют в убийстве родного брата. Его, по версии следствия, он задушил, а затем расчленил и выбросил в озеро останки....
 
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