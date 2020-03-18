Эдуард Ханок (и не только) поставит именную скамейку в городском саду Бреста

Источник материала: Tut.by

Инициативу установки в Городском саду именных скамеек на собственные средства поддержали уже 23 предприятия и 5 человек. Одним из первых стал музыкант и композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок, сообщает «Вечерний Брест» .



Именная табличка на лавочке в Центральном парке Нью-Йорка. Фото использовано в качестве иллюстрации

Именные скамейки будут установлены вдоль липовой аллеи, которая идет от центрального монумента к Набережной, рассказал инженер Брестского спецпредприятия Николай Сидорук. Это будут не эксклюзивные арт-объекты, а скамейки той же конструкции, как и те, что уже установлены в городском саду. Вначале предполагалось, что на новой алее их будет 20. Но, по словам специалиста, сколько бы предложений не поступило — всем найдется достойное применение в городском саду или на прилегающей территории.

Эдуард Ханок, который сейчас живет в Минске, рассказал, чем объясняется его желание иметь в историческом месте в центре Бреста скамейку с именной табличкой:

— Здесь прошло мое детство. Я учился в 7-й школе, что на перекрестке Московской и ул. Ленина. И мы, мальчишки, играли на территории рядом с ТЭЦ (хотя благоустроенной зеленой зоны, как сейчас, в то время там не было). Кстати, нашу школу называли «гвардейской», в ней учились будущий олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Сергей Макаренко, генерал-майор милиции Юрий Тарабрин. Кроме того, жила наша семья также неподалеку — в двухэтажном «польском» особняке на улице Советских Пограничников.

Почему я считаю стоящей идею установки в городском саду именных скамеек? Провожу аналогию с именной аллеей из елочек вокруг филармонии в Минске. Это аллея посвящена народным артистам Беларуси (есть, к примеру, дерево, посаженное в честь Владимира Мулявина). «Свою» елочку (с табличкой «Эдуард Ханок») мы с семьей наряжаем под Новый год. У меня вошло в привычку: холодный душ утром, работа до 16 часов, после чего я прихожу сюда. Не в само здание филармонии, а к этой аллее. Здесь я отдыхаю душой. Надеюсь, что теперь, бывая в Бресте, буду отдыхать и предаваться воспоминаниям на именной скамейке в городском саду. Тем более уже в этом году поводов более чем достаточно. Это юбилейный для меня год: 18 апреля 2020 г. исполняется 80 лет, в связи с чем планирую большое турне по Беларуси и России, творческие встречи.