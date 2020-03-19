Рыбаков призывают принять участие в конкурсе на лучший отпущенный рыболовный трофей года

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», в Беларуси ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучший отпущенный рыболовный трофей года».

– Суть конкурса предельно проста. Необходимо поймать крупную рыбу измерить ее длину и выпустить. Все это нужно зафиксировать на фото- и видеокамеру, – рассказали в обществе охотников и рыболовов.

Счастливчик, поймавший и, естественно, отпустивший самую крупную рыбу, кроме диплома и медали награждается денежной премией в размере от 15 до 20 базовых величин.

Всего в конкурсе на лучший отпущенный трофей предусмотрено 10 номинаций:

щука (принимается к конкурсу от 65 см); лещ (принимается к конкурсу от 40 см); язь (голавль) (принимается к конкурсу от 35 см); линь (принимается к конкурсу от 30 см); белый амур (принимается к конкурсу от 70 см); сазан (карп) (принимается к конкурсу от 50 см); жерех (принимается к конкурсу от 60 см); судак (принимается к конкурсу от 60 см); сом (принимается к конкурсу от 100 см); окунь (принимается к конкурсу от 35 см).

В обществе рыболовов и охотников особо отметили, что в конкурсе участвуют фото- и видеоматериалы с рыбами, пойманными на территории Республики Беларусь разрешенными орудиями и способами любительского рыболовства, в разрешенные на лов рыбы сроки.

Свои заявки участникам предложено отправлять в электронном виде на e-mail: ohota_boor@mail.ru либо почтой по адресу: 220012, г. Минск, переулок Калинина, 16 (РГОО «БООР»). Срок предоставления материалов – до 31.08.2020 г.

Более подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в Положении по ссылке .

Фото с сайта РГОО «БООР»