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Рыбаков призывают принять участие в конкурсе на лучший отпущенный рыболовный трофей года
19.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Счастливчик, поймавший и, естественно, отпустивший самую крупную рыбу, кроме диплома и медали награждается денежной премией в размере от 15 до 20 базовых величин.
Всего в конкурсе на лучший отпущенный трофей предусмотрено 10 номинаций:
В обществе рыболовов и охотников особо отметили, что в конкурсе участвуют фото- и видеоматериалы с рыбами, пойманными на территории Республики Беларусь разрешенными орудиями и способами любительского рыболовства, в разрешенные на лов рыбы сроки.
Свои заявки участникам предложено отправлять в электронном виде на e-mail: ohota_boor@mail.ru либо почтой по адресу: 220012, г. Минск, переулок Калинина, 16 (РГОО «БООР»). Срок предоставления материалов – до 31.08.2020 г.
Более подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в Положении по
Фото с сайта РГОО «БООР»
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