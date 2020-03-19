Анатолий Гапоник, ознакомившись с состоянием дел на полях ОАО «Юбилейный-Агро», поручил ускорить темпы посевной

Источник материала: Газета Авангард

В сельхозпредприятиях региона началась весенняя посевная кампания. С учетом аномально теплой зимы весенние полевые работы необходимо провести в кратчайшие сроки, пока земля хранит влагу.

В ОАО «Юбилейный-Агро» к 1 апреля посевную планируют завершить. На утро 19 марта засеяно уже 20 процентов площадей.

Ход посевной в сельскохозяйственном предприятии на пристальном контроле у председателя райисполкома Анатолия Гапоника. Обстоятельный разговор с директором Владимиром Масловым начался на мехдворе, а продолжился в поле, где глава района не преминул пообщаться с механизаторами. Обсудили все: от соблюдения технологии, до обеспеченности питанием. Ознакомившись с состоянием дел на полях, Анатолий Генрикович поручил ускорить темпы посевной: «80 га в сутки – не ваш темп. Можете больше. Главное сейчас — поймать ту влагу, которая пока есть на полях». При этом он добавил, что за темпами не следует забывать о качестве выполняемых работ.

Анатолий Гапоник и Владимир Маслов на мехдворе







Над качеством можно еще поработать



Анатолий Гапоник, Владимир Маслов и Алексей Глузд

Алексей Глузд

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.