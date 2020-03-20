Источник материала: Полесская правда

Пинское районное объединение профсоюзов проводит смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал председатель Пинского районного объединения профсоюзов Виталий Наривончик.

– Цель его проведения – активизация деятельности первичных профсоюзных организаций по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов, повышение эффективности работы первичных профсоюзных организаций, укрепление их авторитета в трудовых коллективах, распространение передового опыта профсоюзной работы. В смотре-конкурсе могут принять участие первички, входящие в районное объединение профсоюзов, – рассказал председатель Пинского районного объединения профсоюзов Виталий Наривончик.

Смотр-конкурс будет проводиться в два этапа. Так, с 1 апреля по 1 мая районным объединением профсоюзов будут приниматься заявки от первичек на участие в смотре-конкурсе и справки с подробной информацией о работе по направлениям. Дополнительно могут быть представлены документы, материалы, фотографии, позволяющие оценить уровень работы. Второй этап будет проходить с 1 мая по 31 октября. В это время специально созданная комиссия посетит первичные профсоюзные организации из числа участников смотра-конкурса.

Комиссия оценит такие направления, как охват профсоюзным членством работающих или обучающихся за последние три года, работу по обучению профсоюзного актива, практику социального партнерства, осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда, оказание правовой помощи, проведение культурно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, работу по санаторно-курортному лечению и оздоровлению членов профсоюза, работу с молодежью и ветеранами, и многое другое.

Итоги конкурса будут подведены в торжественной обстановке на заседании Совета Пинского районного объединения профсоюзов в декабре 2020 года. Первичные профсоюзные организации, занявшие первое, второе и третье места в смотре-конкурсе, а также отмеченные в специальных номинациях, будут награждены дипломами и премиями.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать по телефону 61-70-55.

Наталья МИЛЕВСКАЯ