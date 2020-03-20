В Рогачеве мужчина открыл батутный центр, набрал под него 100 тысяч долларов долгов - но что-то пошло не так

Источник материала: Tut.by

41-летний житель Рогачевского района обманул десять человек на сумму более 100 тысяч долларов США, сообщает СК.

Согласно материалам дела, в 2017 году мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и спустя некоторое время открыл в Рогачеве батутный центр. Для этих целей он взял кредит в банке, а также убедил знакомых вложить деньги в его бизнес под устную гарантию ежемесячной выплаты процентов от прибыли.

Однако, по словам мужчины, бизнес-проект не принес ожидаемую прибыль и вскоре ему стало не хватать денег как для выплаты обещанных процентов, так и для содержания батутного центра.

При этом он снова обратился к знакомым с просьбой дать ему взаймы — на этот раз для реализации нового прибыльного проекта, под открытие батутного центра в Минске.

Однако деньги, как потом выяснило следствие, были направлены на частичный возврат предыдущих долгов, а также на личные нужды обвиняемого.

Когда потерпевшие стали требовать вернуть деньги, мужчина перестал выходить на связь. Люди обратились в милицию. Должника задержали, в отношении него заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый с июля 2017 года по декабрь 2019 года обманул 10 человек на общую сумму не менее 100 тысяч долларов.