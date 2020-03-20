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Правовой брейн-ринг ко Дню Конституции: и полезно, и интересно

20.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В преддверии этого важного дня учащиеся и педагоги отделения педагогических профессий Борисовского государственного колледжа подготовили и провели правовой брейн-ринг «Закон, по которому мы живём». 

Мероприятие преследовало ряд целей:

– формирование представления о важности соблюдения законов государства;

– формирование активной гражданской позиции и правового сознания;

– приобретение навыков правовой культуры;

– развитие гражданско-правового образования подростков;

– развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности, умения работать в группе, выслушивать мнение других и излагать свои мысли.

Начало мероприятию положила акция «Споем гимн вместе» –присутствующие все вместе исполнили Государственный гимн.

В качестве независимых экспертов на брейн-ринге присутствовали председатель Борисовского районного объединения профсоюзов и член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Елена Зябликова и ее помощник Людмила Горнак. Также в состав жюри вошла Елена Гаврилович, заместитель директора по идеологической и воспитательной работе Борисовского государственного колледжа.

По окончании брейн-ринга независимые эксперты подвели итоги конкурса. Но не только им довелось выставлять оценки: учащиеся также смогли оценить проведенное мероприятие с использованием информационных технологий и мобильных приложений.

Встреча завершилась музыкальным номером «Беларусь» в исполнении Дианы Цыбранковой, солистки образцовой студии эстрадной песни «Гасціна», участницей и дипломантом районных, областных и республиканских конкурсов.

 
 
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