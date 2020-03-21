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Около 140 детей на трех автобусах доставили в Беларусь из Латвии
21.03.2020 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 марта три автобуса с детьми, которые отдыхали в санатории в Латвии, пересекли границу Беларуси.
136 белорусских детей и 10 сопровождающих вернулись с отдыха в санатории в Юрмале, сообщил TUT.BY пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. За ними ездили три автобуса из Гомельского региона.
При пересечении границы дети прошли санитарно-карантинный контроль, у всех измерили температуру, рассказал TUT.BY официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский. Проблем со здоровьем ни у кого не выявили. По Беларуси детей сопровождали сотрудники ГАИ.
Напомним, Латвия, как и остальные соседки Беларуси,
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136 белорусских детей и 10 сопровождающих вернулись с отдыха в санатории в Юрмале.
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