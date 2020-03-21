Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства Дубровенского района!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства во многом определяет социальное самочувствие людей. От вашего добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и благополучие тысяч людей и в конечном итоге — качество жизни наших граждан. Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и порой мы не задумываемся, какой ценой достается стабильная работа разветвленного коммунального хозяйства. На плечах работников коммунальной сферы лежит огромный груз ответственности за жизнь всего района, их работа всегда на виду, каждый ежедневно и ежечасно ощущает и оценивает ее результаты. Примите искреннюю благодарность за вашу повседневную работу и вклад в развитие и дальнейшее благоустрой­ство нашего района и города Дубровно.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в вашей непростой, но такой нужной людям работе!

Анатолий Лукашов,

председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.

Елена Тихонова,

председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Уважаемые работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник»!

Дорогие коллеги и ветераны предприятия!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником! От нашей ответственности, неравнодушия, усердия зависит комфорт и благополучие каждого дубровенца. От лица руководства и профсоюзной организации предприятия выражаю вам слова благодарности, признания и бесконечного уважения. От всей души желаю вам добра, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

Олег КИРЬЯНОВ,

директор УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник».