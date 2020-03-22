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Отвечаем на вопрос читателя о том, какое пособие положено родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью

22.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Отвечаем на вопрос читателя о том, какое пособие положено родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью

Вопрос: В семье воспитывается ребенок-инвалид. Когда у семьи возникает право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей?

Ответ: При воспитании ребенка-инвалида днем возникновения права на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей является:

• день, следующий за днем достижения ребенком возраста 3 лет;

• 1 января года обращения за государственным пособием;

• день признания ребенка инвалидом;

• день расторжения или заключения брака;

• день трудоустройства либо занятия иными видами деятельности при отсутствии оснований для назначения пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей с более ранней даты;

• день, следующий за днем прекращения выплаты пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (подп.3.6 п.З ст.22 Закона).

В Кореличском районе проживает 67 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получающих государственную поддержку.

Марина НАЙДИНА,
заместитель начальника отдела пенсий и социальных выплат
управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома

 
 
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❓ Вопрос: В семье воспитывается ребенок-инвалид. Когда у семьи возникает право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных
 
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