Отвечаем на вопрос читателя о том, какое пособие положено родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью

❓ Вопрос: В семье воспитывается ребенок-инвалид. Когда у семьи возникает право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей?
❗ Ответ: При воспитании ребенка-инвалида днем возникновения права на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей является:
• день, следующий за днем достижения ребенком возраста 3 лет;
• 1 января года обращения за государственным пособием;
• день признания ребенка инвалидом;
• день расторжения или заключения брака;
• день трудоустройства либо занятия иными видами деятельности при отсутствии оснований для назначения пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей с более ранней даты;
• день, следующий за днем прекращения выплаты пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (подп.3.6 п.З ст.22 Закона).
В Кореличском районе проживает 67 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получающих государственную поддержку.
Марина НАЙДИНА,
заместитель начальника отдела пенсий и социальных выплат
управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома