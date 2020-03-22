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Разбираемся вместе с квартирным вопросом для многодетных семей

22.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличском районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 69 многодетных семей и 6 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы.

Разбираемся вместе с квартирным вопросом для многодетных семей

Законодательством Республики Беларусь для многодетных семей, а также семей, в которых имеются дети-инвалиды, инвалиды с детства I и II группы, предусмотрена следующая государственная поддержка:

✅ на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» (далее — Указ № 13), в пределах бюджетных средств, направляемых на цели льготного кредитовая на соответствующий год;

✅ на строительство (реконструкцию) жилых помещений, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» (далее — Указ № 240);

✅ строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоящим (состоящими) на таком учете на дату заключения кредитного договора, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» (далее — Указ № 572), Указа Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 345 «О семейном капитале» (далее — Указ № 345);

✅ на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. № 555 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений): (далее — Постановление № 555), в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.

Льготный кредит по Указу № 13 предоставляется на срок 40 лет под 1% годовых для граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы, сроком на 20 лет под 3% годовых.

В соответствии с Указом № 240 предоставляется субсидия на уплату части процентов за пользование кредитами и субсидии на погашение основного долга по этим кредитам, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений.

Субсидия на уплату части процентов предоставляется в следующие размерах:

✅ многодетным семьям, имеющим троих несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о предоставлении субсидий, — в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 2 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором;

✅ многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетих детей на дату подачи заявления о предоставлении субсидий, — в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором;

✅ многодетным семьям, имеющим не менее троих детей в возрасте до 23 лет, — в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 2 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором.

гражданам, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы, — в размере ставки рефинансирования Национального банка, уменьшенной на 2 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором.

Субсидия на погашение основного долга предоставляется многодетным семьям в соответствии с количеством несовершеннолетних детей в семье на дату подачи заявления о предоставлении субсидий в следующих размерах:

✅ при наличии троих несовершеннолетних детей — в размере 95 процентов от суммы основного долга по кредиту;

✅ при наличии четверых и более несовершеннолетних детей — в размере 100 процентов от суммы основного долга по кредиту;

✅ для граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы, — в размере 50 процентов от суммы основного долга по кредиту.

В соответствии с Указом № 572 многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015-2019 годах третьего или последующих детей предоставляется единовременная государственная поддержка в форме безналичных денежных средств (далее — семейный капитал) в размере 10 000 долларов США, Указом № 345 многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) в 2020-2024 годах третьего или последующих детей предоставляется семейный капитал в размере 22 500 рублей.

Право на предоставление семейного капитала может быть реализовано семьей один раз. Средства семейного капитала предоставляются семьям для использования в Республике Беларусь в полном объеме либо по частям в безналичном порядке.

Досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала) средства семейного капитала могут быть использованы, например, на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоящим (состоящими) на таком учете на дату заключения кредитного договора.

За распоряжение средствами семейного капитала (в том числе досрочном) можно обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы по месту назначения семейного капитала или в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) лицам, которым назначен семейный капитал.

Если лицо, которому назначен семейный капитал, не учитывается в составе семьи или в иных случаях, когда обращение такого лица невозможно, право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала предоставляется любому другому члену семьи.

Наталья УЛАСЕВИЧ,
главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Кореличского райисполкома

 
 
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В Кореличском районе на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 69 многодетных семей и 6 семей, в которых воспитываются
 
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