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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 25 по 27 марта
22.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 25 по 27 марта электроэнергия будет отключена:
25 марта:
26 марта:
27 марта:
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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 25 по 27 марта
> С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических...
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