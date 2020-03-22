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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 25 по 27 марта

22.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 25 по 27 марта
С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 25 по 27 марта  электроэнергия будет отключена:

25 марта:

  • 09.00 – 16.00 – д. Бердуны.

26 марта:

  • 09.00 – 16.00 – д. Иванисовка, г.п. Логишин, хутор Росахо, ИП Завадский.

27 марта:

  • 11.30 – 16.30 – г.п. Логишин (улица Ленина, д. № 6-32, детский социальный приют).

 
 
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