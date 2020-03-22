График плановых работ (с отключением электричества) в населённых пунктах Пинского района с 25 по 27 марта

Источник материала: Полесская правда



С целью реализации комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района и проекта «Автоматизация электрических сетей 10 кВ Пинского сельского РЭС», а также оперативного управления и сокращения времени перерыва в электроснабжении в определенные дни и часы в некоторых населенных пунктах Пинского района будет отсутствовать электрическая энергия.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском сельском РЭС, с 25 по 27 марта электроэнергия будет отключена:

25 марта:

09.00 – 16.00 – д. Бердуны.

26 марта:

09.00 – 16.00 – д. Иванисовка, г.п. Логишин, хутор Росахо, ИП Завадский.

27 марта: