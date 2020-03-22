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Рецепт выходного дня. Зразы с мясным фаршем, грибами и яйцом

22.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мясные зразы с грибами, луком и яйцами — безумно вкусное блюдо. Готовятся такие котлетки с начинкой не очень быстро, но вы можете их заморозить на определенном этапе приготовления, чтобы всегда иметь под рукой полуфабрикат, который обжарится и потушится минут за 15.

Рецепт выходного дня. Зразы с мясным фаршем, грибами и яйцом

Продукты (на 6 порций):

Фарш мясной (свино-говяжий) — 500 г

Лук репчатый — 1-2 шт

Грибы шампиньоны — 300 г

Яйца — 3 шт

Хлеб белый — 2 ломтика

Молоко — 3 ст. л.

Соль — 4 щепотки (по вкусу)

Перец черный молотый — 2 щепотки (по вкусу)

Мука (для панировки) — 3 ст. л.

Масло растительное (для жарки) — 80 мл

Зелень (для украшения) — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте необходимые ингредиенты. Фарш для котлет лучше всего подходит свино-говяжий.
Два яйца сварите вкрутую.

Как приготовить мясные зразы с грибами:

Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками.

Шампиньоны нарежьте средними кубиками (половину своего объема грибы потеряют при жарке).

Разогрейте сковороду, налейте 30 мл растительного масла, прогрейте его и обжарьте лук на масле в течение 2-3 минут, до прозрачности.

Добавьте шампиньоны к луку и слегка присолите, чтобы грибы выпустили жидкость. Обжарьте в течение 10 минут до румяности.

Вареные яйца очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Добавьте к яйцам обжаренные грибы с луком, 1 щепотку соли и аккуратно перемешайте. Начинка для зраз готова.

Ломтики батона замочите в молоке на 2 минуты.

Выложите мясной фарш в глубокую емкость, добавьте сырое яйцо, замоченный хлеб без корки, всыпьте соль и молотый черный перец.

Тщательно перемешайте все с легким нажимом.

Сформируйте из небольшого количества фарша круглую лепешку.

Выложите на нее 1 ст. л. приготовленной начинки.

Аккуратно защипните края лепешки, формируя продолговатую котлету с начинкой. Таким образом сделайте все зразы из мясного фарша с грибной начинкой (по желанию на этом этапе их можно.

Обваляйте зразы в просеянной муке.

Прогрейте на хорошо разогретой сковороде оставшееся растительное масло (50 мл) и выложите в него мясные зразы. Обжарьте на среднем огне с одной стороны около 3 минут.

Переверните и обжарьте зразы с другой стороны 3-4 минуты. После чего аккуратно влейте в сковороду немного воды, накройте крышкой и потушите мясные котлеты с грибами примерно 5-7 минут.

Готовые зразы из мясного фарша с грибной начинкой выложите на тарелку, украсьте свежей зеленью и подайте горячими к столу.
Приятного аппетита!

 

 
 
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Мясные зразы с грибами, луком и яйцами - безумно вкусное блюдо. Готовятся такие котлетки с начинкой не очень быстро, но вы можете их заморозить...
 
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