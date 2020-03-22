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Что будет на месте закрывшейся «Короны» в витебском Билево

22.03.2020 09:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Магазин «Корона» на Московском проспекте, 109 в Билево закрылся в январе этого года. На его месте скоро откроется очередной «Евроопт», сообщает vitebsk.biz.


Магазин «Корона» в этом здании проработал 4 года.

Теперь на Московском, 109 появится магазин другой сети — «Евроопт». Сейчас помещение готовят к открытию.

Открытие супермаркета запланировано на 1 апреля. Объявление об этом находится на стойке инфоцентра «Евроопта» по соседству — на Московском проспекте, 130−1.

 
 
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Магазин «Корона» на Московском проспекте, 109 в Билево закрылся в январе этого года.
 
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