Что будет на месте закрывшейся «Короны» в витебском Билево

Источник материала: Tut.by

Магазин «Корона» на Московском проспекте, 109 в Билево закрылся в январе этого года. На его месте скоро откроется очередной «Евроопт», сообщает vitebsk.biz.





Магазин «Корона» в этом здании проработал 4 года.

Теперь на Московском, 109 появится магазин другой сети — «Евроопт». Сейчас помещение готовят к открытию.

Открытие супермаркета запланировано на 1 апреля. Объявление об этом находится на стойке инфоцентра «Евроопта» по соседству — на Московском проспекте, 130−1.