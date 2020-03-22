ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск

22.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск


Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск
Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск
Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск

Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск
Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск

По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 23 марта, характер погоды существенно не изменится. Ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем от 0 до 5 градусов тепла.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 23 марта, характер погоды существенно не изменится....
 
Новости дня
Новости общества
 
Лучшие по профессии — 2019: начальник отделения связи Светлана Медведко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика