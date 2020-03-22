Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск

Источник материала: Полесская правда



























По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 23 марта, характер погоды существенно не изменится. Ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем от 0 до 5 градусов тепла.