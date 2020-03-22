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Фотофакт: Зима нанесла внезапный визит в Пинск
22.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 23 марта, характер погоды существенно не изменится. Ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем от 0 до 5 градусов тепла.
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> По информации Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра, 23 марта, характер погоды существенно не изменится....
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