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20 марта открылась охота на самцов глухаря и тетерева, а с 21 марта – на самцов вальдшнепа

22.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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20 марта открылась охота на самцов глухаря и тетерева, а с 21 марта – на самцов вальдшнепа
С 20 марта стартовал весенний сезон охоты на самцов глухаря и тетерева. Их разрешено добывать в период с 3 часов ночи до 9 часов утра. Способ охоты – ружейный на токах, с подхода и из засады. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Можно использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 400 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с применением патронов, снаряженных дробью, охотничьи луки и арбалеты определенных параметров. Перечень патронов, обеспечивающих дульную энергию, и параметры луков и арбалетов указаны в Правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты.

В случаях добычи самки глухаря или тетерева с охотника будет взиматься плата в двукратном размере от стоимости разрешения на добычу самца этого вида.

С 21 марта (с третьей субботы марта) можно охотиться и на самцов вальдшнепа, добывать самок в этот период запрещено. Охотиться разрешается ружейным способом из засады на тяге (тяга – токовой полёт вальдшнепов). Если летит пара вальдшнепов, стрелять рекомендуется по последней птице, поскольку это, как правило, и есть самец.

При охоте на вальдшнепа можно применять гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Разрешенное время охоты с 18 до 22 часов, в другое время оружие должно быть разряжено и зачехлено. Перемещение охотника с заряженным оружием допускается только в процессе охоты при выборе оптимального места засады с наиболее интенсивной тягой.

Для розыска и подачи добытой дичи разрешено использование охотничьих собак следующих пород: терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки.

Закроется сезон весенней охоты на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа, как и на других пернатых – 10 мая.

 
 
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> С 20 марта стартовал весенний сезон охоты на самцов глухаря и тетерева. Их разрешено добывать в период с 3 часов ночи до 9 часов утра. Способ охоты – ружейный на...
 
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