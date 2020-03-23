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В Минске судят участников договорных матчей

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Минске начался процесс по делу о договорных матчах в белорусском спорте.

На скамье подсудимых 20 человек. Это участники соревнований по футболу и волейболу, а также организаторы серой схемы. По информации ГУБОП,  двое из обвиняемых передавали деньги спортсменам, а те в свою очередь делали нужный результат матчей. При этом организаторы ставили деньги в букмекерских конторах на известный счет и получали деньги. Добавим, схема работала с февраля 2017. В деле установлены 15 подкупов участников соревнований, а также 12 фактов мошенничества, когда фигуранты обманули букмекеров. Нынешнее дело состоит из 35 томов. Часть фигурантов  после начала уголовного дела уже была оштрафована клубами или дисквалифицирована.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске начался процесс по делу о договорных матчах в белорусском спорте. На скамье подсудимых 20 человек. Это участники соревнований по футболу и...
 
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