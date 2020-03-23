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В Минске судят участников договорных матчей
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Минске начался процесс по делу о договорных матчах в белорусском спорте.
На скамье подсудимых 20 человек. Это участники соревнований по футболу и волейболу, а также организаторы серой схемы. По информации ГУБОП, двое из обвиняемых передавали деньги спортсменам, а те в свою очередь делали нужный результат матчей. При этом организаторы ставили деньги в букмекерских конторах на известный счет и получали деньги. Добавим, схема работала с февраля 2017. В деле установлены 15 подкупов участников соревнований, а также 12 фактов мошенничества, когда фигуранты обманули букмекеров. Нынешнее дело состоит из 35 томов. Часть фигурантов после начала уголовного дела уже была оштрафована клубами или дисквалифицирована.
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Сегодня в Минске начался процесс по делу о договорных матчах в белорусском спорте. На скамье подсудимых 20 человек. Это участники соревнований по футболу и...
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