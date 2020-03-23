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Белорусам рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ехать или не ехать - вот в чем вопрос. Белорусам рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж. Пункты пропуска сейчас практически пустуют. В основном через них едут белорусы, которые возвращаются домой. Но есть и те, кто еще все-таки стремится уехать в соседние страны. Но и им рекомендовано без острой необходимости не покидать страну. Мария Тройнич расскажет, что происходит на границе.

Остаться дома


Гомельчанка Ольга Короленко возвращается домой на перекладных и с огромным чемоданом. Девушка работает в польском городе Закопане и, по ее словам, сейчас на популярном горном курорте делать нечего: кафе и гостиницы закрыты на карантин. 

Ольга Короленко, жительница г. Гомеля:  "Нужно подождать. Все-таки надо поберечься, подумать о себе и своих близких и пока побыть дома".

На белорусской границе всех встречают с антисептиком, термометром и  памяткой. Каждому рассказывают о правилах санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пункт пропуска "Брест" - самый оживленный на белорусско-польской границе. Обычно в сутки его пересекают 12 тысяч человек. Так было 8 дней назад. А сегодня  все каналы пустые. Ни одного автобуса или легковой машины. Польская сторона сейчас открывает границу лишь для нескольких категорий иностранцев - это дипломаты, а также те, у кого есть карта поляка, вид на жительство и официальное разрешение на работу в Польше. 

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы: "С момента введения ограничений польской стороной на въезд в Беларусь проследовало около 3200 граждан Беларуси. За этот же период выехало немногим 400 человек. Как правило, это белорусы, у которых есть вид на жительство в соседнем государстве либо разрешение на работу".

Ирина Церкович, жительница г. Бреста: "Я работаю барменом в баре на приморье. Ожидали, что в течение 10  дней все успокоится, но нет. Границы в Евросоюзе закрыты, смысла там сидеть нет. У нас в Беларуси более спокойно, решила вернуться домой".

Белорусам рекомендуют не ехать за границу

Воздержаться белорусов от поездок за рубеж призывает и Глава государства. Особенно, если в этом нет острой необходимости.

Накануне Польша пополнила список эпидемиологически неблагоприятных стран. Кроме курортов, опустели улицы Варшавы. Чтобы остановить распространение вируса, пользователи соцсетей даже запустили флешмоб под назанием "Останься дома", в котором призывают соотечественников пересидеть эпидемию, выходя на улицу только в случае крайней необходимости. 

О напряженной обстановке у соседей говорят и белорусские дальнобойщики, которые только что вернулись из рейса. 

Сейчас в белорусских пунктах пропуска действует жесткий санитарный контроль. Ехать за рубеж или не ехать - личное дело каждого. Но тем, кто переживает за свое здоровье и здоровье своих близких, все же стоит взвесить факты и вспомнить знаменитую пословицу про береженого. 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Ехать или не ехать - вот в чем вопрос. Белорусам рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж. Пункты пропуска сейчас практически пустуют. В основном через них едут...
 
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