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Белорусам рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕхать или не ехать - вот в чем вопрос. Белорусам рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж. Пункты пропуска сейчас практически пустуют. В основном через них едут белорусы, которые возвращаются домой. Но есть и те, кто еще все-таки стремится уехать в соседние страны. Но и им рекомендовано без острой необходимости не покидать страну. Мария Тройнич расскажет, что происходит на границе.
Остаться дома
Гомельчанка Ольга Короленко возвращается домой на перекладных и с огромным чемоданом. Девушка работает в польском городе Закопане и, по ее словам, сейчас на популярном горном курорте делать нечего: кафе и гостиницы закрыты на карантин.
Ольга Короленко, жительница г. Гомеля: "Нужно подождать. Все-таки надо поберечься, подумать о себе и своих близких и пока побыть дома".
На белорусской границе всех встречают с антисептиком, термометром и памяткой. Каждому рассказывают о правилах санитарно-эпидемиологической безопасности.
Пункт пропуска "Брест" - самый оживленный на белорусско-польской границе. Обычно в сутки его пересекают 12 тысяч человек. Так было 8 дней назад. А сегодня все каналы пустые. Ни одного автобуса или легковой машины. Польская сторона сейчас открывает границу лишь для нескольких категорий иностранцев - это дипломаты, а также те, у кого есть карта поляка, вид на жительство и официальное разрешение на работу в Польше.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы: "С момента введения ограничений польской стороной на въезд в Беларусь проследовало около 3200 граждан Беларуси. За этот же период выехало немногим 400 человек. Как правило, это белорусы, у которых есть вид на жительство в соседнем государстве либо разрешение на работу".
Ирина Церкович, жительница г. Бреста: "Я работаю барменом в баре на приморье. Ожидали, что в течение 10 дней все успокоится, но нет. Границы в Евросоюзе закрыты, смысла там сидеть нет. У нас в Беларуси более спокойно, решила вернуться домой".
Белорусам рекомендуют не ехать за границуВоздержаться белорусов от поездок за рубеж призывает и Глава государства. Особенно, если в этом нет острой необходимости.
Накануне Польша пополнила список эпидемиологически неблагоприятных стран. Кроме курортов, опустели улицы Варшавы. Чтобы остановить распространение вируса, пользователи соцсетей даже запустили флешмоб под назанием "Останься дома", в котором призывают соотечественников пересидеть эпидемию, выходя на улицу только в случае крайней необходимости.
О напряженной обстановке у соседей говорят и белорусские дальнобойщики, которые только что вернулись из рейса.
Сейчас в белорусских пунктах пропуска действует жесткий санитарный контроль. Ехать за рубеж или не ехать - личное дело каждого. Но тем, кто переживает за свое здоровье и здоровье своих близких, все же стоит взвесить факты и вспомнить знаменитую пословицу про береженого.
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Ехать или не ехать - вот в чем вопрос. Белорусам рекомендуют воздержаться от поездок за рубеж. Пункты пропуска сейчас практически пустуют. В основном через них едут...
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