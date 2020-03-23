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Прогноз погоды на 24 марта

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду будет определять антициклон с центром над Литвой. Ночью и утром 24 марта (вторник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица (видео).

 

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси. Погоду будет определять антициклон с центром над Литвой. Ночью и утром 24 марта (вторник) на отдельных участках дорог республики...
 
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