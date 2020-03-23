|
Минздрав: средний возраст пациентов с COVID-19 в Беларуси от 15 до 49 лет
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"В Беларуси средний возраст пациентов с COVID-19 от 15 до 49 лет. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему 3 года, он был в контакте с мамой", - заявила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В Беларуси средний возраст пациентов с COVID-19 от 15 до 49 лет. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему 3 года, он был в контакте с мамой", - заявила замначальника...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)