Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав: средний возраст пациентов с COVID-19 в Беларуси от 15 до 49 лет "В Беларуси средний возраст пациентов с COVID-19 от 15 до 49 лет. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему 3 года, он был в контакте с мамой", - заявила замначальника...

"В Беларуси средний возраст пациентов с COVID-19 от 15 до 49 лет. Самому старшему пациенту 78 лет, самому младшему 3 года, он был в контакте с мамой", - заявила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите