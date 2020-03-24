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Собиралась в школу, упала - и все. Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка

24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Мичуринская Гомельского района внезапно умерла 15-летняя девочка. Трагедия произошла утром 16 марта, когда десятиклассница собиралась в школу.

— Оля вышла из ванны, упала — и все. Родители вызвали скорую, но спасти ее не смогли уже, — рассказывают знакомые семьи.

Похоронили девочку на прошлой неделе, но жители агрогородка до сих пор в шоке.

Известно, что девочка не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья.

Семья, в которой росла школьница, благополучная, в ней воспитывается еще двое младших детей.

СК проводит проверку по факту смерти девочки. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Трагедия произошла утром, когда десятиклассница собиралась в школу.
 
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