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Аллею деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителях заложили в Логишине

24.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Аллею деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителях заложили в Логишине
В Логишине 17 марта состоялась значимая акция – закладка аллеи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителях поселка. Символично и важно, что мероприятие прошло в канун 75-летия Великой Победы и в Год малой родины.

Инициатором акции стал актив историко-краеведческого музея Логишинской средней школы со званием народного. Идею увековечить память погибших мирных жителей высадкой аллеи активно поддержали Молодежный парламент при Пинском районном Совете депутатов и Логишинский сельисполком.

Участники митинга-реквиема собрались на окраине поселка, у памятного знака жителям Логишина, заживо сожженным немцами 9 февраля 1943 года за связь с партизанами. Этот знак был открыт в Логишине в 2009 году по инициативе председателя первичной ветеранской организации Михаила Иосифовича Лобачевского. На плите увековечены имена и фамилии 15 погибших логишинцев – Гузаревич, Кривопуст, Линкевич, Юшкевич, Окинчиц… В числе погибших были и семьи с маленькими детьми.

Митинг-реквием открыл председатель Логишинского сельисполкома Валерий Шушко, который выразил слова благодарности и уважения всем ветеранам, которые приближали Великую Победу. Ведущие мероприятия, активисты историко-краеведческого музея Логишинской школы Егор Юшкевич и Ангелина Татаревич, рассказали о событиях Великой Отечественной войны, которые не обошли стороной и их малую родину. Так, в годы войны на территории Логишина развернулось массовое антифашистское сопротивление. Из числа подпольщиков был создан Логишинский польский партизанский отряд, который вошел в состав бригады имени Куйбышева. Командиром отряда стал Алексей Иванович Жилевич. А в самом поселке дислоцировался немецкий гарнизон. Оккупанты жестоко расправлялись с мирным населением. На поселковом кладбище Логишина находится могила жертв еврейского гетто, расстрелянных немцами во время войны.

Учитель истории, руководитель историко-краеведческого музея Логишинской средней школы со званием народного Светлана Юшкевич напомнила, что в поселок не вернулось с фронта 13 человек, узниками фашистских концлагерей стали 3 человека, был угнан на каторжные работы в Германию 21 человек. Светлана Ивановна призвала молодое поколение не забывать нашу историю и ценить мир. Свое стихотворение, посвященное трагическим событиям минувшей войны, прочитала ученица 10 класса Мария Олехнович.

Память погибших мирных жителей Логишина почтили минутой молчания, к памятнику возложили венок, а настоятель Спасо-Преображенской церкви отец Владимир и настоятель костела Святых Петра и Павла ксендз Тадеуш отслужили молебен.


Аллею деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителях заложили в Логишине
После митинга-реквиема его участники приступили к посадке аллеи у памятного знака. Работа кипела слаженно: школьники, волонтеры, педагоги, активисты Молодежного пар-ламента, а также почетные гости высадили саженцы ели и березы. Их, к слову, предоставило Логишинское лесничество Телеханского лесхоза. Молодое поколение взяло на себя обязательство ухаживать за деревцами.

– Сегодня мы низко кланяемся всем тем, кто, не жалея себя, сражался и погиб на поле боя, и благодарим их за наше мирное и безоблачное небо. К сожалению, мало осталось ветеранов – тех, кто вынес на своих плечах неимоверную тяжесть потерь, поражений, не дрогнул, не сдался, переломил ход войны, принес долгожданный мир. А эти молодые деревья пусть станут символом продолжения жизни 15 мирных жителей местечка Логишин, невинно погибших в 1943 году. Обещаем, что будем помнить о них и передавать эту память из поколения в поколение, – отметила председатель Молодежного парламента при Пинском районном Совете депутатов Регина Шестакович.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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