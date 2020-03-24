|
Врачи советуют остаться дома. Как в коронавирус выглядит Минск в обычно людных местах
24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за эпидситуации в стране белорусские медики
Фотограф Дарья Бурякина прогулялась по некогда людным местам в Минске и заглянула в кафе на Немиге, популярное бистро, торговый центр, где всегда полно подростков, фастфуд в самом центре города и вокзал. Некоторые из этих мест во время пандемии заметно опустели.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за эпидситуации в стране белорусские медики просят людей остаться дома - не ходить на массовые мероприятия и самоизолироваться тех, кто в группе риска. Стало ли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)