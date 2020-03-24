Врачи советуют остаться дома. Как в коронавирус выглядит Минск в обычно людных местах

Источник материала: Tut.by

Из-за эпидситуации в стране белорусские медики просят людей остаться дома — не ходить на массовые мероприятия и самоизолироваться тех, кто в группе риска. Стало ли в городе пустынно? Фотослужба TUT.BY посмотрела, как сейчас выглядят обычно людные места в Минске.

Фотограф Дарья Бурякина прогулялась по некогда людным местам в Минске и заглянула в кафе на Немиге, популярное бистро, торговый центр, где всегда полно подростков, фастфуд в самом центре города и вокзал. Некоторые из этих мест во время пандемии заметно опустели.



















































