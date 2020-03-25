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Соцработники при себе обязаны иметь паспорт или удостоверение
25.03.2020 09:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы обезопасить пожилых граждан от псевдосоцработников, специалисты и волонтеры будут работать по определенному алгоритму. При поступлении заявки по телефону озвучивается имя и фамилия соцработника, а также время, в которое он прибудет. По прибытии специалист будет иметь при себе документы - паспорт либо удостоверение соцработника.
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Чтобы обезопасить пожилых граждан от псевдосоцработников, специалисты и волонтеры будут работать по определенному алгоритму. При поступлении заявки по телефону...
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