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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Соцработники при себе обязаны иметь паспорт или удостоверение Чтобы обезопасить пожилых граждан от псевдосоцработников, специалисты и волонтеры будут работать по определенному алгоритму. При поступлении заявки по телефону...

Чтобы обезопасить пожилых граждан от псевдосоцработников, специалисты и волонтеры будут работать по определенному алгоритму. При поступлении заявки по телефону озвучивается имя и фамилия соцработника, а также время, в которое он прибудет. По прибытии специалист будет иметь при себе документы - паспорт либо удостоверение соцработника.