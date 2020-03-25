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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На прямую линию департамента по туризму поступило уже более четырехсот звонков Как вернуть деньги за путевку или быстрее вернуться домой из путешествия? На эти и другие вопросы, касающиеся туризма, можно получить ответы, обратившись на прямую...

Как вернуть деньги за путевку или быстрее вернуться домой из путешествия? На эти и другие вопросы, касающиеся туризма, можно получить ответы, обратившись на прямую линию департамента по туризму. Она работает круглосуточно, и уже за первые дни было принято более четырехсот звонков. Возвращения домой сегодня ожидает около тысячи белорусских туристов. Отметим, еще неделю назад эта цифра была в 8 раз больше.